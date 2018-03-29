"مرافق البحر الأحمر" تزيل طابقا سكنيا مخالفا بأحد العقارات فى الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

أزالت شرطة المرافق بالبحر الأحمر، برئاسة المقدم محمد حمدى، أحد الطوابق السكنية المخالفة بأحد العقارات فى الغردقة، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة.

كان اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليمات بمكافحة ظاهرة مخالفات المبانى، وتلقى اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بشن شرطة المرافق بالبحر الأحمر برئاسة المقدم محمد حمدى رئيس قسم شرطة المرافق، ومعاونه الرائد محمد عرام وكيل قسم شرطة المرافق، بإزالة دور سكنى مخالف بمنطقة الكوثر بالغردقة.