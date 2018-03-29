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الخميس، 29 مارس 2018 01:19 م
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مدير طرق المنوفية: إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بتكلفة 2 مليون جنيه

الخميس، 29 مارس 2018 01:15 م
مدير طرق المنوفية: إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بتكلفة 2 مليون جنيه كوبرى - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى إنشاء كوبرى على مصرف القرنين بمدخل زوير وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40% وذلك بمبلغ وقدره 800ألف جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان، أنه جارى رصف جميع الطرق المعتمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل على رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

وأشار عبد الدايم، إلى أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.

 

 

 


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