video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 12:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب العاصفة الترابية

الخميس، 29 مارس 2018 12:21 ص
محافظ قنا يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب العاصفة الترابية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا





قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة بالنسبة للطلاب ، نظرا لسوء الأحوال الجوية وتعليق الدراسة اليوم الخميس، بجميع مدارس التربية والتعليم العام والفنى والأزهرى للطلاب والمعلمين ، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية على كافة أنحاء المحافظة وحفاظا على صحة وسلامة ابناءنا الطلاب.

وأوضح المحافظ  فى بيان له ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات وهيئة الاسعاف ورفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية التى تضرب المحافظة وتستمر حتى  اليوم الخميس على كافة قرى ومدن المحافظة

وأضاف أن هناك انعقاد لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس تزامنا مع بدء عملية فرز الاصوات باللجان بعد غلق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2018

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة أسيوط تقرر تعطيل الدراسة والعمل بجميع الكليات غدا بسبب العاصفة الترابية

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة