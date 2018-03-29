محافظ قنا يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب العاصفة الترابية







قنا - هند المغربى

قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة بالنسبة للطلاب ، نظرا لسوء الأحوال الجوية وتعليق الدراسة اليوم الخميس، بجميع مدارس التربية والتعليم العام والفنى والأزهرى للطلاب والمعلمين ، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية على كافة أنحاء المحافظة وحفاظا على صحة وسلامة ابناءنا الطلاب.

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات وهيئة الاسعاف ورفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية التى تضرب المحافظة وتستمر حتى اليوم الخميس على كافة قرى ومدن المحافظة

وأضاف أن هناك انعقاد لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس تزامنا مع بدء عملية فرز الاصوات باللجان بعد غلق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2018