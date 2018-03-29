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محافظ شمال سيناء: تخصيص قطعتى أرض لإقامة منطقتين لوجستيتين بالعريش وبئر العبد

الخميس، 29 مارس 2018 05:43 م
محافظ شمال سيناء: تخصيص قطعتى أرض لإقامة منطقتين لوجستيتين بالعريش وبئر العبد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء





شمال سيناء ـ محمد حسين
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كشف اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء عن تخصيص قطعتى أرض فى كل من العريش وبئر العبد لإقامة منطقتين لوجستيتين إلى جانب الموافقة على منطقة صديقة للبيئة غرب مدينة العريش.

 

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى التى عقدت برئاسته، وبحضور اللواء أشرف البغدادى مساعد مدير أمن شمال سيناء وعبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، عدلى اليمانى مساعد المحافظ لشئون منطقة وسط سيناء، سعيد عرادة مساعد المحافظ لشئون الشيخ زويد ورفح، رؤساء مجالس المدن، ومديرى المديريات والإدارات المركزية.

 

وخلال الجلسة وجه المحافظ مجلس مدينة بئر العبد بتسليم الأرض المخصصة لقرى الصيادين المقرر إقامتها، وتحديد أراضى أخرى لإنشاء 4 قرى أخرى فى منطقة التلول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وطالب بوضع تصور لمنطقة الصناعات الثقيلة المقرر إقامتها على مساحة 87 ألف فدان وعمل مخطط تفصيلى لها فى موعد لا يتجاوز منتصف أبريل القادم.



كما وجه المحافظ بالانتهاء من المشروعات المعطلة لسرعة البدء فيها واستكمالها ومنها قصر ثقافة العريش، والمشروعات الأخرى التى تحتاج إلى تكملة.


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