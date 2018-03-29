محافظ سوهاج يتابع سرعة الانتهاء من أعمال مشروع توسعة الكورنيش الغربى







سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا للوقوف على آليات العمل على سرعة الانجاز للانتهاء من أعمال مشروع توسعة الكورنيش الغربى وحل كافة المعوقات المتعلقة بالمشروع للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.

وذلك بحضور النائب ممدوح مقلد عضو مجلس النواب بسوهاج، العميد ممدوح زوام مسئول جهاز الخدمة الوطنية، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة والمحاسب كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار الحسينى الجندى المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور أحمد طلعت الاستاذ بكلية الهندسة، ولفيف من أساتذة كلية الهندسة بسوهاج.

وأكد المحافظ فى بيان على ضرورة تذليل كل العقبات وحل كل المعوقات التى تعرقل سرعة إنهاء المشروع والذى يعد أكبر المشروعات التى تتم على أرض الواقع بسوهاج ويعد اضافة قوية للمحافظة .

وقرر عبد المنعم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة سوهاج ،والشركة المنفذة للمشروع ومديرية الإسكان، ومديرية النقل ، وإدارة التخطيط ، ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية لإعداد تقرير بالزيادات فى الأسعار السوقية على المواد المستخدمة فى المشروع من حديد وأسمنت وغيرها وارتفاع سعر التكلفة فى الوقت الحالى بالمقارنة بأسعار نفس المواد عند التعاقد.

كما طلب مقاول المشروع ضرورة اعتماد بعض المقايسات حتى يتسنى استكمال بعض البنود المرتبطة بتنفيذ جسم الكوبرى العلوى.

يذكر أن مشروع توسعة كورنيش النيل الغربى تبدأ مرحلته الأولى من ميدان مجلس مدينة سوهاج حتى نفق الشهيد اللواء نبيل فراج القبلى وتشمل زيادة عرض الشارع إلى 9 أمتار وإقامة ممشى على النيل كمتنفس للمواطنين وإقامة محال سياحية أسفل الكورنيش ويسهم المشروع فى حل مشكلة التكدس المرورى بشارع الكورنيش وتخفيف الضغط على نفق العروبة وشارع المحطة بسوهاج.

على جانب آخر، تلقى محافظ سوهاج خطاب شكر وتقدير من المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد النجار رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية 2018 بطما، ورئيس محكمة الاستئناف العالى بسوهاج، على الدعم المقدم من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ورئيس الوحدة المحلية أحمد شاكر وحرصه على اتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وجاء فى خطاب المستشار عبد الكريم محمود "نشكر لكم حسن اختيار معاونيكم وحرصكم الشديد على وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، فلكم منا خالص الشكر".

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للمستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية 2018 بطما، على الجهود المبذولة فى نجاح العملية الانتخابية، قائلا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قلب رجل واحد فى سبيل خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق على المستوى المحلى والعالمى، ونشكر لكم إشرافكم على اللجان الانتخابية، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها.