محافظ القليوبية يتراجع عن تخصيص 100 ألف جنيه لأعلى إيبارشية تصويتا

أعلن اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عن تراجعه عما أعلنه أثناء انتخابات الرئاسة بشأن تخصيص 100 ألف جنيه لأعلى إيبارشية تصويتا بشرط حصولها على نسبة مشاركة أكثر من 40%.

وقال فى بيان إعلامى صادر من المحافظة بشأن ما تم إعلانه من المحافظة بتخصيص مكافأة لمن يحصل على أعلى نسبة تصويت بين الجهات المختلفة بالمحافظة، نفيد بأنه تم إلغاء ما ذكر بشأن الإبراشيات والكنيسة الإنجيلية.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، فى بيان له أن مواطنى القليوبية هم وطن واحد وكتلة واحدة تحت راية مصرنا العزيزة وتحيا مصر".

وكانت المحافظة أعلنت حصول كل مركز ومدينة وحى على عمرتين خلال شهر شعبان المقبل بشرط أن تتجاوز نسبة التصويت فيه أكثر من 40%.

وقال عشماوى فى إنه سيتم الاختيار من بين الذين أدلوا بأصواتهم من هذه المراكز والمدن والأحياء من خلال القرعة العلنية للكتلة التصويتية فى المراكز والمدن والأحياء الـ11 بالمحافظة.