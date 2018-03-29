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محافظ الشرقية يشيد بالأداء المشرف لمواطنى المحافظة فى الإنتخابات

الخميس، 29 مارس 2018 02:43 م
محافظ الشرقية يشيد بالأداء المشرف لمواطنى المحافظة فى الإنتخابات اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بالأداء المُشرف والمُبهر لمواطنين المحافظة ممن لهم حق التصويت في الإنتخابات الرئاسية لإستجابتهم لنداء الوطن ومشاركتهم في الإستحقاق الرئاسي وتوافدهم بكثافة على اللجان الإنتخابية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم وإختيار رئيسهم لرسم خريطة المستقبل لمصرنا الغالية .
 
وأعرب المحافظ عن إمتنانه وشكره العميق ،لمشاركة كبار السن والمرضى من الرجال والسيدات وذوي الإحتياجات الخاصة لإصرارهم على النزول والتوجه لصناديق الإقتراع وإنتخاب رئيس الجمهورية ليضربوا أروع الأمثله في الوطنية والإنتماء وحب الوطن .
 
وقال المحافظ، في بيان ،  أبهرني مشهد الأسره الشرقاوية ،وهي تقف في الطوابير أمام اللجان الإنتخابية لتمارس حقها الدستوري والقانوني وتغرس قيم الولاء والإنتماء لدى الأبناء الصغار للمشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها .
 
 كما وجها الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية ،لدورهم في تأمين اللجان والمقار الإنتخابية وظهور الإنتخابات الرئاسية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين، للإدلاء بأصواتهم وإختيار رئيسهم بحرية وإرادة كاملة .

وقال المحافظ ستظل الدولة المصرية قويه بتكاتف جيشها وشرطتها وشعبها المخلص للحفاظ على أمنها وإستقرارها والعمل على تنميتها لإستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم .


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