video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة: ارتفاع المشاركة بالانتخابات الرئاسية عمقت روح الوحدة الوطنية

الخميس، 29 مارس 2018 09:02 م
محافظ البحيرة: ارتفاع المشاركة بالانتخابات الرئاسية عمقت روح الوحدة الوطنية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة





البحيرة ناصر جودة
إضافة تعليق

أعربت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن سعادتها الغامرة لارتفاع نسبة مشاركة المواطنين وإقبالهم بشكل كبير فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت على يوم الاثنين الماضى على مدار ثلاثة أيام لتصل لأكثر من 45 %.

وأضافت أنه من دواعي الفخر والعزة أن تكون المرأة البحراوية فى مقدمة الصفوف للتصويت فى الانتخابات لدرجة تحملها عناء التزاحم والاصطفاف فى طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية، وذلك من اجل المساهمة فى رسم ملامح مستقبل بلادها.

وأكدت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، على دور أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى تحفيز الاهالى للذهاب إلى المقار الإنتخابية والمشاركة فى التصويت بجميع مراكز وقرى المحافظة .

لافته أن زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة عكست مدى وعى أهالى البحيرة بحقوقهم السياسية ومدى حرصهم الشديد على تحقيق الاستقرار فى البلاد .

وأشادت محافظ البحيرة بدور الهيئات القضائية فى إنجاح العملية الإنتخابية من خلال إدارتها بكل حيدة و شفافية شهد بها العالم كله.

كما اشادت محافظ البحيرة بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين اللجان الانتخابية ومواجهة أى أحداث تعيق إتمام الانتخابات الرئاسية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى ان الأجواء الاحتفالية التى تزامنت مع عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى تعالت فيها الأغانى الوطنية بكل قوة وارتفعت فيها الإعلام المصرية فى كل مكان قد ساهم بشكل كبير فى تعميق الانتماء للوطن والتأكيد على الوحدة الوطنية بين كافة طوائف المجتمع.

يذكر ان المؤشرات الشبه نهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة  اظهرت حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1568378 بنسبة 97.28%  صوت مقابل 43817 صوت لمنافسه موسى مصطفى موسى بنسبة 2.72 %

وكشفت مصادر مطلعة أن عدد الاصوات الصحيحة باللجان الانتخابية بالبحيرة بلغ 1612195 صوت بنسبة 93.26%  بينما بلغ عدد الاصوات الباطله 116436 بنسبة 3.04%

وكانت اللجان الانتخابية بالبحيرة قد شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

واحتشد الآلاف من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للتعبير عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة وسط زغاريد السيدات أمام اللجان فى مهرجان كرنفالى مميز.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"ملحمة شعبية × عيون برلمانية".. أعضاء مجلس النواب يشيدون بالمشاركة التاريخية للمصريين فى انتخابات الرئاسة.. النائب طارق حسانين: البسطاء زينوا الصناديق.. ونائب البحيرة: الشعب أصبح يحدد مصيره والفضل يرجع للسيسى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

الانتخابات الرئاسية

محافظ البحيرة

اللجان الانتخابية بالبحيرة




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات.. اعرف التفاصيل

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

الأرصاد: رياح عاصفة محملة بأتربة وأمطار رعدية بأغلب الأنحاء والصغرى 15درجة

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

صور.. مؤشرات أولية لنتائج انتخابات الرئاسة .. السيسى يتفوق بأكثر من 90% من الأصوات وموسى مصطفى ينافس الأصوات الباطلة.. نسبة المشاركة تتجاوز الـ 23 مليون صوت.. والوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية 2 أبريل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا فى اجتماعه اليوم؟.. توقعات بخفضها 100 نقطة بعد تراجع التضخم.. ومحللون: استمرار تطبيق سياسات توسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص.. والوقت الحالى هو الأمثل

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. غرامات إلقاء القمامة ورش المياه بشوارع القاهرة والجيزة

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

الأهلي يعترف بإمكانية قطع إعارة صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة