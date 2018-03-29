محافظ البحيرة: ارتفاع المشاركة بالانتخابات الرئاسية عمقت روح الوحدة الوطنية







البحيرة ناصر جودة

أعربت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن سعادتها الغامرة لارتفاع نسبة مشاركة المواطنين وإقبالهم بشكل كبير فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت على يوم الاثنين الماضى على مدار ثلاثة أيام لتصل لأكثر من 45 %.

وأضافت أنه من دواعي الفخر والعزة أن تكون المرأة البحراوية فى مقدمة الصفوف للتصويت فى الانتخابات لدرجة تحملها عناء التزاحم والاصطفاف فى طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية، وذلك من اجل المساهمة فى رسم ملامح مستقبل بلادها.

وأكدت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، على دور أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى تحفيز الاهالى للذهاب إلى المقار الإنتخابية والمشاركة فى التصويت بجميع مراكز وقرى المحافظة .

لافته أن زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة عكست مدى وعى أهالى البحيرة بحقوقهم السياسية ومدى حرصهم الشديد على تحقيق الاستقرار فى البلاد .

وأشادت محافظ البحيرة بدور الهيئات القضائية فى إنجاح العملية الإنتخابية من خلال إدارتها بكل حيدة و شفافية شهد بها العالم كله.

كما اشادت محافظ البحيرة بدور رجال القوات المسلحة والشرطة فى تأمين اللجان الانتخابية ومواجهة أى أحداث تعيق إتمام الانتخابات الرئاسية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى ان الأجواء الاحتفالية التى تزامنت مع عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتى تعالت فيها الأغانى الوطنية بكل قوة وارتفعت فيها الإعلام المصرية فى كل مكان قد ساهم بشكل كبير فى تعميق الانتماء للوطن والتأكيد على الوحدة الوطنية بين كافة طوائف المجتمع.

يذكر ان المؤشرات الشبه نهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة اظهرت حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1568378 بنسبة 97.28% صوت مقابل 43817 صوت لمنافسه موسى مصطفى موسى بنسبة 2.72 %

وكشفت مصادر مطلعة أن عدد الاصوات الصحيحة باللجان الانتخابية بالبحيرة بلغ 1612195 صوت بنسبة 93.26% بينما بلغ عدد الاصوات الباطله 116436 بنسبة 3.04%

وكانت اللجان الانتخابية بالبحيرة قد شهدت إقبالا كثيفا من قبل المواطنين فى الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

واحتشد الآلاف من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للتعبير عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة وسط زغاريد السيدات أمام اللجان فى مهرجان كرنفالى مميز.