محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية والتنموية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أشاد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بدور شعب الإسماعيلية بمختلف طوائفهم وإنتماءاتهم وخاصة المرأة الإسماعيلاوية، وذلك تقديرا لدورهم المشرف الذى ظهر خلال جولة الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، ومدى حرصهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، وممارسة الديمقراطية، مما يعكس مدى وعى وثقافة شعب الإسماعيلية كما أشاد بدور جميع القيادات التنفيذية والمسئولين، وكافة من ساهم فى أعمال التنظيم والتنسيق للانتخابات.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة الاجتماع الدورى الشهرى للمجلس التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية، بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد أبو الذهب نائب مدير أمن الإسماعيلية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع تم إستعراض و متابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية و التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ودفع عجلة العمل بتلك المشروعات ومتابعة نسب تنفيذها التى قاربت على نسبة 100 % .

كما تم مناقشة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة باحتفالات المحافظة بأعياد كرنفال الربيع وشم النسيم المقرر لها خلال الفترة من 7 الى 9 أبريل المقبل.

وطالب المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على جميع محلات وأماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة والفسيخ والرنجة للتأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى، ومتابعة موقف الاستعدادات لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والذى يقام خلال الفترة من 11 الى 17 أبريل .

وخلال الاجتماع تم الموافقة المبدئية من المجلس التنفيذى للمحافظة على إنشاء عدد 2 وحدة محلية جديدة بكل من مركزى القصاصين الجديدة وأبوصوير.