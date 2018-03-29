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الخميس، 29 مارس 2018 11:05 م
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مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2018

الخميس، 29 مارس 2018 10:26 م
مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2018 مجلس النواب اللبنانى





أ ش أ
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أقر مجلس النواب اللبنانى مساء اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة لعام 2018، حيث وافق على المشروع 50 نائبا، وعارضه نائبان، وامتنع 12 نائبا عن التصويت.

كما أقر المجلس - فى جلسته - المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين للانتخابات النيابية، على أن تكون صلاحيته لمدة شهرين فقط.


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