مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2018

مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2018الخميس، 29 مارس 2018 10:26 م
مجلس النواب اللبنانى
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أقر مجلس النواب اللبنانى مساء اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة لعام 2018، حيث وافق على المشروع 50 نائبا، وعارضه نائبان، وامتنع 12 نائبا عن التصويت.
كما أقر المجلس - فى جلسته - المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين للانتخابات النيابية، على أن تكون صلاحيته لمدة شهرين فقط.
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