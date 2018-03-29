مجلس النواب اللبنانى يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2018







أ ش أ

أقر مجلس النواب اللبنانى مساء اليوم الخميس، مشروع الموازنة العامة لعام 2018، حيث وافق على المشروع 50 نائبا، وعارضه نائبان، وامتنع 12 نائبا عن التصويت.

كما أقر المجلس - فى جلسته - المادة المتعلقة بجواز السفر للمغتربين للانتخابات النيابية، على أن تكون صلاحيته لمدة شهرين فقط.