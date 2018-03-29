مؤشرات نتيجة محافظة الأقصر تظهر تفوق السيسى بـ97.6%.. ونسبة المشاركة 32.42%الخميس، 29 مارس 2018 04:04 ص
فرز - انتخابات الرئاسة
الأقصر – أحمد مرعى
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أسفرت المؤشرات الأولية لفرز اللجان العامة والفرعية بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، التي تبلغ الكتلة التصويتية فيها 780623 صوتا، حضر منهم للتصويت باللجان 253108 ناخبا بنسبة إقبال حوالي 32.42%، وبلغت الأصوات الصحيحة منها 242820 صوتا، والأصوات الباطلة 10288 صوتا، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي علي 237151 صوتا، وموسي مصطفي على 5969 صوتا، بنسبة نجاح للرئيس السيسى بلغت 97.6% السيسى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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