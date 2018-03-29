مؤشرات لجنة كفر سعد العامة بدمياط: 12115 صوتا للسيسى و 495 صوتا لموسى







دمياط - عبده عبد البارى

أعلن المستشار يحيى ماضى، رئيس اللجنة العامة لمركز شرطة كفر سعد، إن عدد الناخبين المقيدين هو 44547 ناخبا، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 14582، ومجموع الأصوات الباطلة 1927 ومجموع الأصوات الصحيحة 12610.

وحصل المرشح الأول عبد الفتاح السيسى، على 12115 وحصل موسى مصطفى موسى على 495 صوت.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.