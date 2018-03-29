مؤشرات اللجنة العامة بحى النزهة.. 146575 صوتًا للسيسى و467 لموسى

مؤشرات اللجنة العامة بحى النزهة.. 146575 صوتًا للسيسى و467 لموسىالخميس، 29 مارس 2018 04:00 ص
انتخابات الرئاسة
كتب محسن البديوى
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بلغ إجمالى الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى اللجنة العامة بالنزهة، 174 ألف و721 ناخبًا، وحصل المرشح الأول "عبد الفتاح السيسى" على 146 ألف و 575 صوتا، والمرشح الثانى موسى مصطفى موسى على 467 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 679 صوتًا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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