video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 05:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مؤشرات اللجنة العامة بحى النزهة.. 146575 صوتًا للسيسى و467 لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 04:00 ص
مؤشرات اللجنة العامة بحى النزهة.. 146575 صوتًا للسيسى و467 لموسى انتخابات الرئاسة





كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

بلغ إجمالى الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى اللجنة العامة بالنزهة، 174 ألف و721 ناخبًا، وحصل المرشح الأول "عبد الفتاح السيسى" على 146 ألف و 575 صوتا، والمرشح الثانى موسى مصطفى موسى على 467 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 679 صوتًا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مليون و229 ألف صوت للسيسي مقابل 49677 لموسى بالمنيا.. مؤشرات أولية

مؤشرات جزيرة شندويل بسوهاج: 12859 صوتا السيسى و254 لموسى

نتيجة الانتخابات – فرز نتائج الانتخابات

فرز نتائج الانتخابات الرئاسية

نتيجة الانتخابات الرئاسية – نتيجة انتخابات 2018

اعلان النتائج – بدء فرز نتائج انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

مؤشرات اولية – السيسي – موسى – نتيجة الانتخابية الرئاسية بمصر

موعد اعلان النتائج




لا تفوتك
أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

أقوى رسالة من أطفال مصر للرئيس السيسى: "بنحبك جدا"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بعد أيام من التحرش بطيران الإمارات.. قطر تزعم اختراق مقاتلة بحرينية مجالها الجوى.. شكوى كيدية فى مجلس الأمن ضد المنامة.. ومراقبون: محاولات يائسة لصرف النظر عن جرائم "إمارة الإرهاب" فى المنطقة

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 38 ألفا و485 صوتا وموسى 2181 بلجان مطروح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة