مؤشرات أولية.. 84782 صوتا للسيسي و1584 لموسى فى لجنتين بكفر الشيخ







كفرالشيخ - محمد سليمان

أعلن الدكتور المستشار محمود سليم، رئيس اللجنة العامة بمطوبس، نتائج الفرز باللجنة، مؤكداً أن من لهم حق التصويت 167260، والحاضرين 81902 بنسبة 48.97%، والأصوات الصحيحة 88832 بنسبة 96.25%، والباطلة 3070 بنسبة 3.75%، وأن عدد أصوات المرشح عبد الفتاح السيسي 77439 بنسبة 98.23%، وحصد موسى مصطفى 1393 بنسبة 1.77%.

كما أسفرت النتائج الأولية فى اللجنة العامة بمدينة الروضة، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 7343 صوتا مقابل 191 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى، والباطل 531 صوتا؛ وكان إجمالى من لهم حق التصويت والمقيدين بجداول اللجنة 8065، بنسية 41%.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.