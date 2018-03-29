مؤشرات أولية.. 45714 صوتا للسيسى و 2048 لـ"موسى" بساحل سليم







أسيوط ـ محمود عجمى

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية من فرز أصوات لجان مركز ساحل سليم بأسيوط.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 45714 صوتا مقابل 2048 لموسى مصطفى موسى وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 4006 صوتا مقابل 47762 صوتا صحيحا وبلغ اجمالي عدد الاصوات 51768 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.