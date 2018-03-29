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مؤشرات أولية.. 4 لجان بالأقصر: السيسى 6695 صوتا وموسى 146

الخميس، 29 مارس 2018 01:31 ص
مؤشرات أولية.. 4 لجان بالأقصر: السيسى 6695 صوتا وموسى 146 فرز الانتخابات الرئاسية





الأقصر – أحمد مرعى
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أسفرت المؤشرات الأولية لفرز4 لجان بمحافظة الأقصر، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 6695 صوتا، وموسى مصطفى على 146 صوتا، أما الأصوات الباطلة فبلغت 299 صوتا.

 

ففى مدرسة طيبة الابتدائية بلغ إجمالي الأصوات 2439 وحصل السيسي على 2264 صوتا، وموسي على 48 صوتا و120 صوتا باطلا، وفى مدرسة الشهداء بالعوامية حصل السيسى على 710 أصوات وموسي 14 صوتا و23 صوتا باطلا، وفى لجنة 17 مدرسة نجع الخطبة إجمالى الأصوات 2076، حيث حصل السيسى على 1639 صوتا و49 صوتا للموسى و88 صوتا باطلا، ولجنة 16 نجع الخطبة إجمالى الأصوات 2185، منهم 2082 صوتا للسيسى و35 صوتا للموسى و68 باطلا.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 

 


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