مؤشرات أولية.. 17773 صوتا للسيسي مقابل 539 لموسى بلجنة القرين بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

انتهت اللجنة العامة بمركز القرين بمحافظة الشرقية، من عملية الفرز، وجاءت النتيجة كالآتى: حصل المرشح عبد الفتاح السيسى على 17773 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى 539 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 1405، والأصوات الصحيحة 18312، ومن لهم حق التصويت 48592 مواطن، حضر منهم 19717 للإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.