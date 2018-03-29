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مؤشرات أولية.. 1697 صوتًا للسيسى و78 لموسى فى لجنة 28 بمصر القديمة

الخميس، 29 مارس 2018 01:43 ص
مؤشرات أولية.. 1697 صوتًا للسيسى و78 لموسى فى لجنة 28 بمصر القديمة المستشار أحمد سعيد





كتب على عبد الرحمن
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أعلن المستشار أحمد سعيد، رئيس اللجنة رقم 28 مدرسة الملك الثانوية بمصر القديمة، عن المؤشرات الأولية للفرز، حيث حصل الرئيس السيسى على 1697 صوتًا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 78 صوتًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 148، وذلك من أصل 5749 صوتًا لهم حق التصويت باللجنة.

 

وقال سعيد، لـ "اليوم السابع"، إن العملية الانتخابية شهدت خلال الأيام الثلاثة إقبالا كبيرا من الناخبين، وسط عملية تنظيمية ملحوظة من قبل رجال الأمن، والناخبين معًا، مؤكدًا أن نسبة المشاركة ستتخطى الـ50%.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس وشهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

 

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء.


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