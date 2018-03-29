مؤشرات أولية.. 14 لجنة بالأقصر.. السيسي 16656 صوت وموسي 409 صوت والباطل 603 صوت







الأقصر – أحمد مرعى

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز 14 لجنة بمحافظة الأقصر، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي علي 16656 صوتاً، وحصول موسي مصطفي علي 409 صوتاً، وبلغت نتيجة الأصوات الباطلة في اللجان 603 صوت، وجاري فرز باقي لجان المحافظة وإعلان النتائج باللجان العامة.