مؤشرات أولية.. لجنة 4 بالزاوية الحمراء: السيسى 1367 صوتا وموسى 25







كتب إيهاب المهندس

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة باللجنة الفرعية بمدرسة جيل المستقبل بالزاوية الحمراء، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على1367 صوتا، وموسى مصطفى موسى على25 صوتا، والأصوات الباطلة 127.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وتستمر حتى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.