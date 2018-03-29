مؤشرات أولية...لجنة 2 بالزاوية الحمراء..السيسى 1341صوتا وموسى 31







كتب إيهاب المهندس

أطهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة باللجنة الفرعية، بمدرسة محمد نجيب بالزاوية الحمراء، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 1341 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 31 صوتا، والأصوات الباطلة 128.