مؤشرات أولية.. لجنة مدرسة طلعت حرب بقصر النيل 945 للسيسى و19 صوت لموسى

أعلنت اللجنة الفرعية بمدرسة طلعت حرب بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة نتيجة فرز الأصوات بلجنته، وجاءت النتجة كالأتى: 945 للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل 19 صوت للمرشح موسي مصطفي موسي، وبلغ إجمالي الاصوات الباطلة ١٧ صوت