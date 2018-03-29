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مؤشرات أولية.. لجنة مدرسة طلعت حرب بقصر النيل 945 للسيسى و19 صوت لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 01:17 ص
مؤشرات أولية.. لجنة مدرسة طلعت حرب بقصر النيل 945 للسيسى و19 صوت لموسى فرز اللجان الانتخابيه بانتخابات الرئاسه





كتب وليد عبد السلام
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أعلنت اللجنة الفرعية بمدرسة طلعت حرب بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة نتيجة فرز الأصوات بلجنته، وجاءت النتجة كالأتى: 945 للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل 19  صوت للمرشح موسي مصطفي موسي، وبلغ إجمالي الاصوات الباطلة ١٧ صوت 
 
 
 
 
 
 

 


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