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مؤشرات أولية.. لجنة رقم 5 بقصر النيل 1334 للسيسى و 21 لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 01:09 ص
مؤشرات أولية.. لجنة رقم 5 بقصر النيل 1334 للسيسى و 21 لموسى أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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اعتمد المستشار عبد المجيد النظامى رئيس اللجنة العامة لدائرة قصر النيل، نتيجة فرز الأصوات باللجنة الفرعية رقم 5 بمحافظة القاهرة ومقرها كلية الفنون الجميلة، وجاءت نتائجها كالآتى:  1334 صوتا لصالح  للمرشح عبد الفتاح السيسي، مقابل  21 صوتا للمرشح موسي مصطفي موسى 54 صوتا باطلا، وذلك من أصل 3930 مقيد باللجنة، فيما أدلى 1409 ناخب بأصواتهم.
 
وتعد لجنة الانتخابات بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة هى اللجنة العامة، وتضم 11 لجنة فرعية. 
 
ويتولى المستشار عبد المجيد النظامى رئيس محكمة الجنايات القاهرة، رئاسة اللجنة، والمستشار محمد فؤاد السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، نائبا له، ويعاونه كلا من المستشار حاتم أبو زيد رئيس محكمة النقض، المستشار سمير محمد على محام عام أول مجلس الدولة ، المستشار علاء الدين شهيب ، المستشار وفاء محمود إبراهين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ، المستشار عزة مصطفى عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة 
 

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