مؤشرات أولية.. تفوق المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى 9 لجان بأطفيح







كتب عبد الله محمود

أعلن رؤساء 9 لجان بمركز أطفيح جنوب الجيزة نتائجها وجاءت على النحو التالى:

اللجنة رقم 32 ومقرها مدرسة البرمبل الابتدائية بأطفيح:

الأصوات الصحيحة 1092

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 893

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 63

باطل 136

اللجنة 31 بالبرمبل فى أطفيح

الأصوات الصحيحة 930

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 871 صوت

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 59 صوت

الأصوات الباطلة 154

لجنة مدرسة محمود خيرى بأطفيح

الأصوات الصحيحة 1613

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1536 صوت

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 77 صوتا

الأصوات الباطلة 206

لجنة بمدرسة الكداية الاعدادية

الأصوات الصحيحة 1977

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1815

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 48 صوت

الأصوات الباطلة 114

لجنة مدرسة الرقة القبلية الابتدائية

الأصوات الصحيحة 809

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 724 صوت

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 28 صوت

الأصوات الباطلة 57 صوت

لجنة الرقة البحرية

الأصوات الصحيحة 1492 صوت

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسىى 1086 صوت

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 39 صوت

الأصوات الباطلة 134 صوت

لجنة مدرسة الجهاد

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1406

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 86 صوت

الأصوات الباطلة 146 صوت

لجنة مدرسة الصالحية

الاصوات الصحيحة 2951

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 2663

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 106

الأصوات الباطلة 182

لجنة مدرسة الكداية الاعدادية

الأصوات الصحيحة 1914 صوت

المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1850

المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 50

الأصوات الباطلة 14

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء