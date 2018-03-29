مؤشرات أولية.. تفوق المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى 9 لجان بأطفيح

مؤشرات أولية.. تفوق المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى 9 لجان بأطفيحالخميس، 29 مارس 2018 12:20 ص
كتب عبد الله محمود
أعلن رؤساء 9 لجان بمركز أطفيح جنوب الجيزة نتائجها وجاءت على النحو التالى:
- اللجنة رقم 32 ومقرها مدرسة البرمبل الابتدائية بأطفيح:
الأصوات الصحيحة 1092
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 893
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 63
باطل 136
- اللجنة 31 بالبرمبل فى أطفيح
الأصوات الصحيحة 930
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 871 صوت
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 59 صوت
الأصوات الباطلة 154
- لجنة مدرسة محمود خيرى بأطفيح
الأصوات الصحيحة 1613
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1536 صوت
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 77 صوتا
الأصوات الباطلة 206
- لجنة بمدرسة الكداية الاعدادية
الأصوات الصحيحة 1977
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1815
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 48 صوت
الأصوات الباطلة 114
- لجنة مدرسة الرقة القبلية الابتدائية
الأصوات الصحيحة 809
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 724 صوت
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 28 صوت
الأصوات الباطلة 57 صوت
- لجنة الرقة البحرية
الأصوات الصحيحة 1492 صوت
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسىى 1086 صوت
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 39 صوت
الأصوات الباطلة 134 صوت
- لجنة مدرسة الجهاد
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1406
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 86 صوت
الأصوات الباطلة 146 صوت
- لجنة مدرسة الصالحية
الاصوات الصحيحة 2951
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 2663
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 106
الأصوات الباطلة 182
- لجنة مدرسة الكداية الاعدادية
الأصوات الصحيحة 1914 صوت
المرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسى 1850
المرشح الرئاسة موسى مصطفى موسى 50
الأصوات الباطلة 14
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .
وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء
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