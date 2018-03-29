مؤشرات أولية بأسوان.. السيسى 264140 صوتا مقابل 9571 لـ"موسى"







أسوان – عبد الله صلاح

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات لمحافظة أسوان، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على ٢٦٤١٤٠ صوتا مقابل ٩٥٧١ لمنافسه المرشح موسى مصطفى موسى، من إجمالي ٩٧٢٩٧٨ ناخبا مقيدين باللجنة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة ١٥٦٠٥ أصوات، والصحيحة٣٧٣٧١١، والحاضرون ٢٨٩٣١٦ صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.