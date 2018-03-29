مؤشرات أولية.. النتائج النهائية فى لجنة عمروس بالشهداء فى المنوفية

مؤشرات أولية.. النتائج النهائية فى لجنة عمروس بالشهداء فى المنوفيةالخميس، 29 مارس 2018 01:14 ص
لجنة
المنوفية - محمد فتحى ومحمود شاكر
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اسفرت نتائج الفرز النهائية بمدرسة عمروس بالشهداء عن اجمالى نسبة تصويت وصلت الى 2439 صوت، وحصد المرشح عبدالفتاح السيسى 1010 صوتا، بينما حصد المرشح موسى مصطفى موسى على 19 صوتا وبلغ اجمالى الاصوات الباطلة 42 صوتا .
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وانتهت اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
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