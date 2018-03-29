مؤشرات أولية..اللجنة العامة 6 ببنى سويف: السيسي 94886 صوتا مقابل 3241 لموسى







بنى سويف - هانى فتحى

أسفرت عملية فرز أصوات الناخبين باللجنة العامة رقم 6 التى تضم 55 لجنة فرعية، مقرها دائرة مركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف، عن الآتى: عدد من لهم حق التصويت 213665 ناخبًا، وعدد من أدلو بأصواتهم 104573 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 98127 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 6446 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسى على 94886 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى على 3241 صوتا، وبلغت نسبة المشاركة 49%.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.