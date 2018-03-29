مؤشرات أولية.. اللجنة العامة لـ أبوحماد بالشرقية: السيسي 110.840 صوت و 3639 صوت لموسى







الشرقية – إيمان مهنى

انتهت اللجنة العامة لمركز ابوحماد بمحافظة الشرقية ، وتضم 70 لجنة من أعمال فرز الأصوات ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الأصوات الحضور 122 الف 544 صوت ،والاصوات الصحيحة 114 الف و479 صوت ، حصل الرئيس السيسي منها علي 110 الف 840 صوت مقابل 3639 صوت لموسي ، 8065 صوت باطل .

كما انتهت اللجنة العامة لمركز أولاد صقر ، و التي تضم 44 لجنة ، من أعمال فرز الأصوات ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الأصوات الحضور 72 الف 673 صوت ،و الاصوات الصحيحة 70 الف 479 صوت ، حصل الرئيس السيسي منها علي 69 الف 637 صوت ، مقابل 742 صوت لموسي مصطفي موسي ، و 2194 صوت باطل .

كما انتهت اللجنة العامة لمركز منيا القمح ، من أعمال فرز الأصوات ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الأصوات الحضور207 الف 167 صوت ،و الاصوات الصحيحة 193 الف 119 صوت ، حصل الرئيس السيسي منها علي 187الف و888 صوت مقابل 5231 صوت لموسي ، 14048 صوت باطل .