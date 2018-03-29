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مؤشرات أولية.. اللجنة العامة لـ أبوحماد بالشرقية: السيسي 110.840 صوت و 3639 صوت لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 04:42 ص
مؤشرات أولية.. اللجنة العامة لـ أبوحماد بالشرقية: السيسي 110.840 صوت و 3639 صوت لموسى فرز الأصوات





الشرقية – إيمان مهنى
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انتهت اللجنة العامة  لمركز ابوحماد  بمحافظة الشرقية ، وتضم 70 لجنة  من أعمال فرز الأصوات ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الأصوات الحضور 122 الف 544 صوت ،والاصوات الصحيحة  114 الف و479 صوت ، حصل الرئيس السيسي منها علي  110 الف 840 صوت مقابل 3639 صوت لموسي ، 8065  صوت باطل .

كما انتهت اللجنة العامة لمركز أولاد صقر ، و التي تضم 44 لجنة ، من أعمال فرز الأصوات ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الأصوات الحضور  72 الف 673 صوت ،و الاصوات الصحيحة  70 الف 479 صوت ، حصل الرئيس السيسي منها علي 69 الف 637 صوت ، مقابل 742 صوت لموسي مصطفي موسي ، و 2194 صوت باطل .

كما انتهت اللجنة العامة  لمركز منيا القمح ، من أعمال فرز الأصوات ، أظهرت المؤشرات الأولية ، ان إجمالي عدد الأصوات الحضور207 الف 167   صوت ،و الاصوات الصحيحة  193 الف 119 صوت ، حصل الرئيس السيسي منها علي 187الف و888 صوت  مقابل   5231 صوت لموسي ، 14048 صوت باطل .


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