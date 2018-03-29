مؤشرات أولية.. اللجنة العامة لشبين القناطر: 132895 صوتا للسيسى مقابل 4826 لموسى







بنها (أ ش أ)

أعلنت اللجنة العامة بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، حصول المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على 132 ألفا و895 صوتا، مقابل 4826 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى من إجمالى 313 ألفا و9 أصوات هم الكتلة التصويتية للجان.

ووفقا لبيان غرفة العمليات بالمحافظة - أظهرت المؤشرات أن الأصوات الصحيحة بلغت 137 ألفا و721 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 ألفا و838 صوتا.