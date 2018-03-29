مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بشبين الكوم: 125153 صوتا للسيسي و2282 لموسى







المنوفية - محمود شاكر

أسفرت نتائج الفرز النهائية باللجنة العامة بقسم شبين الكوم بالمنوفية، والبالغ عددها 66 لجنة فرعية عن إجمالى نسبة تصويت وصلت إلى 133 ألفا و540 صوتا، بنسبة وصلت إلى 48.01%وبلغت إجمالى الأصوات الصحيحة 127435 صوتا، وحصد المرشح عبدالفتاح السيسى 125 ألف و153 صوتا، بينما حصد المرشح موسى مصطفى موسى على 2282 صوتا، وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 6105 أصوات.

وبلغ إجمالى الحضور 133540 ناخبا بنسبة 48.01%بنسبة من إجمالى كتلة تصويتية وصلت إلى 277 ألف و646 ناخبا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، وانتهت اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.