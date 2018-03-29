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مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بأول طنطا: السيسي 77ألف و183صوتا و2579صوتا لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 01:55 ص
مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بأول طنطا: السيسي 77ألف و183صوتا و2579صوتا لموسى فرز الاصوات





الغربية – مصطفى عادل
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أعلن المستشار يوسف عثمان رئيس اللجنة العامة بطنطا أول ومقرها قسم أول طنطا بمحافظة الغربية نتائج عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية التابعة للجنة.

حيث بلغ من لهم حق التصويت   191ألف و594صوتا، وجملة الأصوات الصحيحة 88ألف و544صوتا، بنسبة 46.21%،  والأصوات الباطلة 8782صوتا، والأصوات الصحيحة 79ألف و762صوتصا وحصل الرئيس السيسي على 77ألف و183صوتا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 2579صوتا.

 


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