مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بأبوتيج فى أسيوط: 21289 صوتا للسيسى و 777 لموسى







أسيوط (أ ش أ)

أعلنت اللجنة العامة بقسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 21 ألفا و289 صوتا مقابل 777 لموسى مصطفى موسى .

وذكرت اللجنة ، أن عدد إجمالى الأصوات بلغ 24 ألفا و606 أصوات، من بينها 22 ألفا و66 صوتا صحيحا، والأصوات الباطلة 2540 صوتا .

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية.