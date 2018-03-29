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مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بأبوتيج فى أسيوط: 21289 صوتا للسيسى و 777 لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 02:25 ص
مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بأبوتيج فى أسيوط: 21289 صوتا للسيسى و 777 لموسى فرز الانتخابات





أسيوط (أ ش أ)
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أعلنت اللجنة العامة بقسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 21 ألفا و289 صوتا مقابل 777 لموسى مصطفى موسى .

وذكرت اللجنة ، أن عدد إجمالى الأصوات بلغ 24 ألفا و606 أصوات، من بينها 22 ألفا و66 صوتا صحيحا، والأصوات الباطلة 2540 صوتا .

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية والمقيدين بجداول أسيوط يبلغ 2 مليون و563 ألفا و259 ناخبًا يشرف عليها 750 قاضيًا من أعضاء مختلف الهيئات القضائية.

 

 


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