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الخميس، 29 مارس 2018 06:00 ص
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مؤشرات أولية.. السيسي 262097 صوتاً وموسى 5530 صوتاً فى 3 لجان عامة بكفر الشيخ

الخميس، 29 مارس 2018 03:30 ص
مؤشرات أولية.. السيسي 262097 صوتاً وموسى 5530 صوتاً فى 3 لجان عامة بكفر الشيخ فرز الاصوات





كفر الشيخ – محمد سليمان
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أسفرت نتائج الفرز الأولية باللجنة العامة بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 114771 صوتا مقابل 2669 صوتا حصل عليها منافسه المهندس موسى مصطفى موسى ..

وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 117440 والباطلة 5284 صوتا ..ويبلغ اجمالى عدد الناخبين المقيدين باللجنة العامة 267967 صوتا حضر منهم 122724 صوتا بنسبة تصويت 45,8% تقريبا.

كما أسفرت نتائج الفرز الاولية باللجنة العامة بمركز قلين عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 69887 صوتا مقابل 1468 صوتا حصل عليها منافسه المهندس موسى مصطفى موسى ..وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 71355 والباطلة 3582 صوتا ..ويبلغ اجمالى عدد الناخبين المقيدين باللجنة العامة 160743 صوتا حضر منهم 74937 صوتا بنسبة تصويت 46,6% تقريبا.

   كما أسفرت نتائج الفرز الأولية باللجنة العامة بمركز مطوبس،بحصول عبدالفتاح السيسي على 77439 صوتاً، وحصل موسي مصطفي1393 صوتاً ،،وعدد الأصوات الصحيحة 88832،والباطله3070صوتاً ،  وعدد من حق لهم التصويت 167260 ناخباً ،وعدد المصوتين 81902بنسبة 48.97% .


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