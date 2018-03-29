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مؤشرات أولية.. السيسي 1715 وموسى 40 صوتا فى لجنة " براوة " ببنى سويف

الخميس، 29 مارس 2018 01:13 ص
مؤشرات أولية.. السيسي 1715 وموسى 40 صوتا فى لجنة " براوة " ببنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى
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أظهرت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بلجنة مدرسة  قرية  براوة بمركز اهناسيا  ،  حصول عبدالفتاح السيسي على 1715 صوتا ، وموسي مصطفى 40 صوتا ، والباطلة 130 صوتا .

  
 

 


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