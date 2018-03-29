مؤشرات أولية.. السيسي 1715 وموسى 40 صوتا فى لجنة " براوة " ببنى سويف







بنى سويف أيمن لطفى

أظهرت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بلجنة مدرسة قرية براوة بمركز اهناسيا ، حصول عبدالفتاح السيسي على 1715 صوتا ، وموسي مصطفى 40 صوتا ، والباطلة 130 صوتا .