مؤشرات أولية.. السيسي 1715 وموسى 40 صوتا فى لجنة " براوة " ببنى سويف

مؤشرات أولية.. السيسي 1715 وموسى 40 صوتا فى لجنة " براوة " ببنى سويفالخميس، 29 مارس 2018 01:13 ص
بنى سويف أيمن لطفى
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أظهرت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بلجنة مدرسة قرية براوة بمركز اهناسيا ، حصول عبدالفتاح السيسي على 1715 صوتا ، وموسي مصطفى 40 صوتا ، والباطلة 130 صوتا .
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