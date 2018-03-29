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مؤشرات أولية.. السيسي يحصل على 2461 صوتا و 104 لموسى بلجنتين فى دمياط

الخميس، 29 مارس 2018 12:18 ص
مؤشرات أولية.. السيسي يحصل على 2461 صوتا و 104 لموسى بلجنتين فى دمياط فرمز





دمياط عبده عبد البارى
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أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة رقم  26 بمدرسة محمد صادق كرات بقرية السيالة مركز دمياط  بمحافظة دمياط، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1066 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة البالغة 1674 صوتا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 66 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 137 صوتا.

كما أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة قرية العباسية التابعة لمركز كفر سعد  بمحافظة دمياط، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1395 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة البالغة 1569 أصوات، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 38 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 136 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف

 

 


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