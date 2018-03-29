مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 5421 وموسى 81 فى لجان الجفادون ببنى سويف







بنى سويف أيمن لطفى

أظهرت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات رئاسة الجمهورية بلجان الجفادون حيث حصل السيسى على 5421 صوتا و81 صوتا لموسى، حيث حصل المرشح عبدالفتاح السيسى فى لجنة رقم 77 مقرها مدرسة محمد على حسين الابتدائية بقرية الجفادون بمركز الفشن على 1998 صوتا، وموسى مصطفى موسى 43 صوتا وبلغ عدد الأصوات الباطلة 38 صوتا، وفى اللجنة رقم 78 بالجفادون حصل السيسى على 2454 صوتا وموسى مصطفى 23 صوتا، والباطل 46، وفى لجنة 73 مقرها الاصلاح الزراعى بالجفادون اجمالى من ادلوا بأصواتهم 918 صوتا، وحصل السيسى على 888، وموسى 15، والاصوات الباطلة 15 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بنى سويف مليون و741 و507 مواطنا يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و482 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف