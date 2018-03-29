مؤشرات أولية.. السيسى 983 صوتا وموسى 27 بلجنة شرمساح الابتدائية بدمياط

مؤشرات أولية.. السيسى 983 صوتا وموسى 27 بلجنة شرمساح الابتدائية بدمياطالخميس، 29 مارس 2018 01:29 ص
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق
أسفرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات لجنة شرمساح الابتدائية بمركز الزرقا بمحافظة دمياط عن حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 983 صوتا، وحصول المرشح موسى مصطفى موسى على عدد أصوات 27 صوتا، ويبلغ عدد الأصوات الباطلة 104 أصوات، وبلغت نسبة الحضور 1110 صوتا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
إضافة تعليق
صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا
الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة