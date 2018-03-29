video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤشرات أولية.. السيسى 983 صوتا وموسى 27 بلجنة شرمساح الابتدائية بدمياط

الخميس، 29 مارس 2018 01:29 ص
مؤشرات أولية.. السيسى 983 صوتا وموسى 27 بلجنة شرمساح الابتدائية بدمياط





دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات لجنة شرمساح الابتدائية بمركز الزرقا بمحافظة دمياط عن حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 983 صوتا، وحصول المرشح موسى مصطفى موسى على عدد أصوات 27 صوتا، ويبلغ عدد الأصوات الباطلة 104 أصوات، وبلغت نسبة الحضور 1110 صوتا انتخابيا.

  

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤشرات الأولية.. السيسى يحصد 1768 صوتًا وموسى 25 فى لجنة عزبة فرج بدمياط

المؤشرات الأولية.. لجنة عمرو بن العاص بدمياط: السيسى 2008 أصوات وموسى 84

مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 905 أصوات و15 لموسى بلجنة الجمهورية بدمياط

مؤشرات أولية.. السيسي يحصل على 967 صوتا و18لموسى بلجنة الزعاترة بدمياط

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة