مؤشرات أولية.. السيسى 983 صوتا وموسى 27 بلجنة شرمساح الابتدائية بدمياط







دمياط - معتز الشربينى

أسفرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات لجنة شرمساح الابتدائية بمركز الزرقا بمحافظة دمياط عن حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 983 صوتا، وحصول المرشح موسى مصطفى موسى على عدد أصوات 27 صوتا، ويبلغ عدد الأصوات الباطلة 104 أصوات، وبلغت نسبة الحضور 1110 صوتا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.