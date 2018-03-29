مؤشرات أولية .. السيسى 98 ألف صوت مقابل 2590 فى الجمرك والعجمى والعامرية







الاسكندرية جاكلين منير

أسفرت المؤشرات الأولية لعملية الفرز بالإسكندرية، حصول عبد الفتاح السيسى على 98004 صوت مقابل 2590 للمرشح موسى مصطفى موسى، و جاء عدد الأصوات الباطلة 7700 صوتا، فى شرق و غرب و الجمرك ووسط و العجمى و العامرية 2 و مدينة برج العرب من إجمالى 3834698 لهم حق التصويت بالمحافظة ، و جاء عدد الأصوات الصحيحة 100594

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى التاسعة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء