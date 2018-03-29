مؤشرات أولية.. السيسى 76607 صوتا وموسى مصطفى 5451 صوت بمركز طما







سوهاج – عمرو خلف

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز الانتخابات الرئاسية فى اللجنة العامة لمركز طما بمحافظة سوهاج عن حصول السيسى على 76607 صوت فيما حصل موسى على 5451 صوت حيث بلغت نسبة الاصوات الصحيحة 79058 صوت، ووعدد الأصوات الباطلة 4899 صوت.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بمحافظة سوهاج 2 مليون و860 الف و973 ناخب موزعين علي 18 لجنة عامة تضم 720 مركز انتخابى و781 لجنة فرعية على مستوى المحافظة باشراف 880 قاضى من جميع الهيئات القضائية يعاونهم 4200 موظف من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمحاكم

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.