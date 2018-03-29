مؤشرات أولية.. السيسى 74988 صوتا و2496 لـموسى باللجنة العامة بمركز دمياط







دمياط - عبده عبد البارى

أعلن رئيس اللجنة العامة لمركزشرطة دمياط، أن عدد الناخبين المقيدين هو234065 ، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 84516، ومجموع الأصوات البطالة 7032 ومجموع الأصوات الصحيحة 77484.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.