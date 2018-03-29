مؤشرات أولية.. السيسى 49 ألف صوت وموسى 2247 بلجنة مركز البدارى فى أسيوط







أسيوط- ضحا صالح

أظهرت المؤشرات النهائية لمركز البدارى فى محافظة أسيوط، فى الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح عبد الفتاح السيسى على 49 ألفا و604 أصوات بينما حصل موسى على 2247 من إجمالى 56640 ناخبا مقيدين باللجنة، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 4789 صوتا بينما الأصوات الصحيحة51851.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الإثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.



وتعلن الهيئة خلال المؤتمر نتائج الحصر العددى للأصوات وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة. والأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك بعد ضم نتيجة انتخابات المصريين في الخارج والداخل.