مؤشرات أولية.. السيسى 1690 صوتا و85 لموسى بالثانوية الصناعية بدمياط الجديدة

مؤشرات أولية.. السيسى 1690 صوتا و85 لموسى بالثانوية الصناعية بدمياط الجديدةالخميس، 29 مارس 2018 12:21 ص
فرز
دمياط عبده عبد البارى
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أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة رقم بمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1690 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة البالغة 2035 أصوات، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 85 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 260 صوتا.
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف
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