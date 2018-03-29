مؤشرات أولية..السيسى 1399صوتاً مقابل 56 صوت لـ"موسى" بلجنة 5 قسم أول دمياط







كتب أيمن رمضان

أسفرت النتائج الأولية فى لجنة رقم 5 مدرسة الجلاء الابتداية قسم أول دمياط،عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 1399 صوتاً مقابل 56 صوت للمرشح موسى مصطفى موسى.

وكانت الأصوات الباطلة 236 ، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 4646 ،وبلغت الأصوات الصحيحة 1455صوتاً .

يذكر عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.