مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 720 صوتا و33 لموسى بلجنة رقم 27 بمنية دمياط

مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 720 صوتا و33 لموسى بلجنة رقم 27 بمنية دمياطالخميس، 29 مارس 2018 01:16 ص
دمياط عبده عبد البارى
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أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة رقم 27 والخاصة بقرية منية دمياط بمحافظة دمياط ومقرها مجرسة السيالة الاعدادية ، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 720 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة البالغة 868 أصوات، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 33 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 137 صوتا.
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