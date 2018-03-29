video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 720 صوتا و33 لموسى بلجنة رقم 27 بمنية دمياط

الخميس، 29 مارس 2018 01:16 ص
مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 720 صوتا و33 لموسى بلجنة رقم 27 بمنية دمياط





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة رقم  27 والخاصة بقرية منية دمياط بمحافظة دمياط ومقرها مجرسة السيالة الاعدادية ، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 720 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة البالغة 868 أصوات، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 33 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 137 صوتا.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المؤشرات الأولية.. السيسى يحصد 1768 صوتًا وموسى 25 فى لجنة عزبة فرج بدمياط

المؤشرات الأولية.. لجنة عمرو بن العاص بدمياط: السيسى 2008 أصوات وموسى 84

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة