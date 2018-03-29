video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 29 مارس 2018 12:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 6062 صوتا و46 لموسى بلجنة قرية الشيخ ضرغام بدمياط

الخميس، 29 مارس 2018 12:21 ص
مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 6062 صوتا و46 لموسى بلجنة قرية الشيخ ضرغام بدمياط فرز الأصوات





دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة قرية الشيخ ضرغام التابعة لمركز دمياط بمحافظة دمياط، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على  6062 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة البالغة 6610 صوت، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 131 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 417 صوتا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤشرات أولية.. لجنة 6 بالحوامدية: السيسى 1517 صوت وموسى 38 صوتا

مؤشرات أولية... لجنة 14 بالزاوية الحمراء: السيسي 542 صوتا وموسى 66

مؤشرات أولية.. السيسى 1393صوتاً مقابل 28 لـ"موسى" بلجنة 27 بسيدى جابر

موعد اعلان النتائج

نتيجة الانتخابات

نتيجة انتخابات 2018

نتيجة الانتخابات المصرية

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة