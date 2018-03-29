مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 6062 صوتا و46 لموسى بلجنة قرية الشيخ ضرغام بدمياط

مؤشرات أولية.. السيسى يحصل على 6062 صوتا و46 لموسى بلجنة قرية الشيخ ضرغام بدمياطالخميس، 29 مارس 2018 12:21 ص
فرز الأصوات
دمياط - عبده عبد البارى
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أسفرت عمليات فرز أصوات الناخبين بلجنة قرية الشيخ ضرغام التابعة لمركز دمياط بمحافظة دمياط، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 6062 صوتا من إجمالى عدد الأصوات باللجنة البالغة 6610 صوت، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 131 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 417 صوتا.
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