مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 732609 أصوات مقابل 25883 لموسى بالفيوم







الفيوم رباب الجالى

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الناخبين، في الدوائر العامة الـ9 على مستوى محافظة الفيوم، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 732609 أصوات، وحصول موسى مصطفى موسى على 25883 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6295 صوتا.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.