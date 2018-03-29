مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 19700 صوتا مقابل 570 صوت لـموسى بكفر البطيخ بدمياط







دمياط - عبده عبد البارى

أعلن المستشار أيمن محمد ، رئيس اللجنة العامة لمركز شرطة كفر البطيخ، أن عدد الناخبين المقيدين هو71241 ألف صوت، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 31996 ألف صوت،ومجموع الأصوات البطالة 1726 صوت ومجموع الأصوات الصحيحة 30270 صوت.