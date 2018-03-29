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مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 19700 صوتا مقابل 570 صوت لـموسى بكفر البطيخ بدمياط

الخميس، 29 مارس 2018 03:19 ص
مؤشرات أولية.. السيسى يحصد 19700 صوتا مقابل 570 صوت لـموسى بكفر البطيخ بدمياط فرز الأصوات





دمياط - عبده عبد البارى
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أعلن المستشار أيمن محمد ، رئيس اللجنة العامة لمركز شرطة كفر البطيخ، أن عدد الناخبين المقيدين هو71241 ألف صوت، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 31996 ألف صوت،ومجموع الأصوات البطالة 1726 صوت ومجموع الأصوات الصحيحة  30270 صوت.

وحصل المرشح الأول عبد الفتاح السيسى، على29700 ألف صوت وحصل موسى مصطفى موسى على570 صوت.

 

 


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