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مؤشرات أولية.. البدرشين: 77431 صوتًا للسيسى مقابل 2986 لموسى

الخميس، 29 مارس 2018 02:33 ص
مؤشرات أولية.. البدرشين: 77431 صوتًا للسيسى مقابل 2986 لموسى جانب من أعمال الفرز





كتب إسلام مسعود
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أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية بلجان دائرة البدرشين والبالغ عددها 53 لجنة، حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 77431 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 2986 صوتا، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 6191، وبلغ إجمالى الحضور 86608 صوتا.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .
 
وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين، كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء
 

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