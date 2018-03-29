لحظة بلحظة.. فرز أصوات انتخابات الرئاسة 2018

لحظة بلحظة.. فرز أصوات انتخابات الرئاسة 2018الخميس، 29 مارس 2018 01:51 ص
يواصل القضاة فى اللجان العامة فرز أصوات الناخبين فى انتخابات الرئاسة 2018، وذلك بحضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.
واليوم السابع يتابع لحظة بلحظة عمليات فرز اللجان
- اللجنة العامة بسيدى جابر: السيسى 83631 صوتاً وموسى 2474
- السيسى 7143 صوت مقابل 188 صوت لـموسى باللجنة العامة بقسم شرطة السرو بدمياط
- اللجنة العامة بسيدى جابر: السيسى 83631 صوتاً وموسى 2474
- مؤشرات أولية.. السيسى لـ24282 صوتا وموسى 1562 صوت فى اللجنة التبين العامة
- اللجنة العامة ببولاق أبو العلا: 31573 صوتا للسيسى و 870 لموسى
- نتيجة اللجنة العامة قسم 2 أكتوبر.. السيسى يحصد 37 ألف صوت مقابل 1604 لموسى
- مؤشرات اللجنة العامة الثانية بالغردقة: 38086 صوتا للسيسى و1738 لموسى
- 33860 صوتا للسيسى مقابل 435 لموسى باللجنة العامة بصان الحجر
- مؤشرات لجنة عامة 1 مطروح: السيسى 38485 صوتا موسى 2181 صوتا
- ننشر مؤشرات أولية بتصويت محافظة مطروح بنسبة 38,4 % في الانتخابات الرئاسية
- مؤشرات أولية.. اللجنة العامة بالجيزة: السيسى 64934 صوتا وموسى 2058 صوت
- مؤشرات اللجنة العامة بمحطة الرمل: السيسى 77856 صوتًا وموسى 2257
- بشائر الفوز.. مؤشرات أولية عن تقدم السيسى فى نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 9.2 مليون صوت حتى الآن.. منافسه موسى مصطفى موسى يحصل على 250 ألف صوت.. والانتهاء من 5934 لجنة فرعية واستمرار أعمال الفرز
- اللجنة العامة بالمتحف الزراعى تبدأ استلام محاضر فرز أصوات الناخبين بالوراق
- اللجنة العامة بكرداسة: السيسى 38204 صوتا وموسى 1089 والباطل 4434
- مؤشرات أولية.. 3366 صوتا للسيسى فى لجنة الزهراء بالسويس و150 لموسى
- اللجنة العامة بالشروق ومدينتى: 10700صوتا للسيسى و 2000 لموسى
- "الصحفيين":لم نتلقى أى شكاوى.. وجميع أعضائنا حضروا الفرز دون معوقات
- مؤشرات أولية.. 5802 صوت للسيسى و216 لموسى فى 5 لجان بقرية سفلاق بسوهاج
- مؤشرات أولية.. لجنتان بقرية العشى شمال الأقصر: السيسى 4107 أصوات وموسى 88
- مؤشرات أولية لـ77 لجنة بالسويس..السيسى يحصد 19422 صوتا مقابل 121 لموسى
- مؤشرات أولية.. لجنة 12 حدائق حلوان: السيسي يحصد 1325 صوتا مقابل 67 لموسى
- مؤشرات أولية.. 1373صوتا للسيسى و33 لموسى بلجنة القاهرة الرسمية للغات بالتجمع
- مؤشرات أولية..لجنة 2 مدرسة فاطمة الزهراء بالموسكى: السيسى 1029 صوتا وموسى 19
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