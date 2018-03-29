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لجنة 8 بمدرسة الشهيد أيمن سمير بشنباري: السيسي 1990 صوتا وموسى 80

الخميس، 29 مارس 2018 12:40 ص
لجنة 8 بمدرسة الشهيد أيمن سمير بشنباري: السيسي 1990 صوتا وموسى 80 جانب من الفرز





كتب أحمد إسماعيل
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أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية باللجنة الفرعية رقم 8 بمدرسة الشهيد أيمن سمير الابتدائية بشنباري بمدينة أوسيم حصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي على 1990 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى  على 80 صوتا، فيما أدلى 2210 مواطنا مصريا بصوته، وبلغت عدد الأصوات الباطلة 140 وذلك من إجمالي من لهم حق التصويت 6604 .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الاثنين 26 مارس واستمرت حتى العاشرة مساء الأربعاء 28 مارس و شهدت إقبالا كثيفا خلال الأيام الثلاثة وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

وأشادت البعثات الدولية بسير العملية الانتخابية خلال أيامها الثلاثة من حيث التنظيم الجيد وتسهيل البيانات والمعلومات أمام الناخبين ،كما أشاد المراقبون الدوليون بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة واستخراج بطاقات المراقبين، والرد على جميع الاستفسارات ، بالإضافة إلى التأمين الجيد جدا خارج اللجان ، الأمر الذى بث الطمأنينة لدى الناخبين والمتابعين المصريين والأجانب على السواء


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